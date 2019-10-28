2019-10-28T12:53:14+03:00
Общество

Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону

Площадь превысит 145 тысяч квадратных метров
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Официальное распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий МедведевОфициальное распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий МедведевФото: "КП" Архив
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В Ялте создадут игорную зону «Золотой берег». Официальное распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ее площадь будет больше 146 тысяч квадратных метров.

Напомним, в июле 2014 года Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в Крыму игорной зоны. Ожидается, что доходность проекта составит 25 миллиардов рублей в год. В 2016 году власти Крыма выделили под игорную зону 16 га земли в пос. Гаспра, Большая Ялта. Накануне власти решили выбрать новый участок для игорной зоны, так как отдали эту землю под строительство пятизвездочного гостиничного комплекса за 1,16 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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