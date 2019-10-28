С 1 ноября вступит запрет на рыбалку в некоторых регионах Крыма
В некоторых регионах Крыма с ноября вступит ограничение на вылов рыбы. Оно будет действовать до 28 февраля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму.
КОНКРЕТНО
На каких участках будет действовать запрет:
- в акватории Ялтинского морского торгового порта до устья реки Водопадная в Ялте на расстоянии от берега менее 100 м;
- в акватории Ялтинского морского пассажирского порта и вдоль всей центральной набережной на расстоянии от берега менее 100 м;
- в акватории порта Артек на расстоянии от берега менее 100 м;
- в Феодосийском заливе от центрального причала до мыса Чумка на расстоянии от берега менее 100 м;
- от причала Карадагского природного заповедника до мыса Толстый на расстоянии от берега менее 100 м
-от мыса Меганом до мыса Пещерный на расстоянии от берега менее 100 м.
За ловлю рыбы в период запрета нарушителям грозят крупные штрафы и конфискация всех орудий совершения правонарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU