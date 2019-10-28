2019-10-28T13:24:57+03:00
Общество

С 1 ноября вступит запрет на рыбалку в некоторых регионах Крыма

Ограничение продлится до февраля 2020 года
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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За нарушение грозит штраф. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по КрымуЗа нарушение грозит штраф. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Крыму
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В некоторых регионах Крыма с ноября вступит ограничение на вылов рыбы. Оно будет действовать до 28 февраля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму.

КОНКРЕТНО

На каких участках будет действовать запрет:

- в акватории Ялтинского морского торгового порта до устья реки Водопадная в Ялте на расстоянии от берега менее 100 м;

- в акватории Ялтинского морского пассажирского порта и вдоль всей центральной набережной на расстоянии от берега менее 100 м;

- в акватории порта Артек на расстоянии от берега менее 100 м;

- в Феодосийском заливе от центрального причала до мыса Чумка на расстоянии от берега менее 100 м;

- от причала Карадагского природного заповедника до мыса Толстый на расстоянии от берега менее 100 м

-от мыса Меганом до мыса Пещерный на расстоянии от берега менее 100 м.

За ловлю рыбы в период запрета нарушителям грозят крупные штрафы и конфискация всех орудий совершения правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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