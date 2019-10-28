2019-10-28T16:58:29+03:00
Общество

Крымская Сахарная Головка вышла в финал конкурса самых веселых названий городов

За поселок проголосовали почти 3 тысячи человек
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: SAHARA - THE BEST/ВконтактеФото: SAHARA - THE BEST/Вконтакте
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Поселок под Севастополем, Сахарная Головка, вошла в финал конкурса «Российские населенные пункты с самым веселым названием 2019». За него проголосовали 2,7 тысячи человек.

За титул «самого веселого» он поборется с почти с десяткой российских городов.

А кто одержит победу, узнаем чуть позже.

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Результаты голосования:

1 место - Сахарная Головка (Севастополь) - 2702 голоса;

2 место - Новая Жизнь (Калмыкия)- 1 139 голоса;

3 место - Веселое (Северная Осетия) - 703 голоса;

4 место - Люксембург (Дагестан) - 677 голосов;

5 место - Барсуки (Ингушетия)- 579 голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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