Крымская Сахарная Головка вышла в финал конкурса самых веселых названий городов
За поселок проголосовали почти 3 тысячи человек
Фото: SAHARA - THE BEST/Вконтакте
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Поселок под Севастополем, Сахарная Головка, вошла в финал конкурса «Российские населенные пункты с самым веселым названием 2019». За него проголосовали 2,7 тысячи человек.
За титул «самого веселого» он поборется с почти с десяткой российских городов.
А кто одержит победу, узнаем чуть позже.
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Результаты голосования:
1 место - Сахарная Головка (Севастополь) - 2702 голоса;
2 место - Новая Жизнь (Калмыкия)- 1 139 голоса;
3 место - Веселое (Северная Осетия) - 703 голоса;
4 место - Люксембург (Дагестан) - 677 голосов;
5 место - Барсуки (Ингушетия)- 579 голосов.
ИСТОЧНИК KP.RU