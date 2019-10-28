2019-10-28T18:21:49+03:00
Общество

Родители маленькой крымчанки просят помощи: Нужны деньги для лечения ребенка

У девочки множество диагнозов
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: личный архив семьи/"Крымская газета"Фото: личный архив семьи/"Крымская газета"
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Родители восьмилетней Ани Егоровой в отчаянии – их дочери нужны деньги на реабилитации. У девочки много диагнозов: микроэнцефалия, ДЦП, синдром Веста, симптоматическая эпилепсия, задержка психомоторного развития, внутриутробные инфекции.

Но Егоровы продолжают, не смотря ни на что бороться за здоровье дочери. Отец работает на двух работах и почти не бывает дома, а мама постоянно ухаживает за дочерью.

Аня уже научилась произносить некоторые слова, различает родственников, держит голову и может стоять с поддержкой, пишет «Крымская газета».

Она прошла уже четыре курса реабилитации, теперь нужен следующий.

- Сейчас нужно собрать деньги на следующую поездку, а мы еще не вернули долги за прошлую реабилитацию, - переживает мама Татьяна.

Родители просят всех неравнодушных и просят помочь семье рассчитаться с долгами и собрать средства на следующий курс.

ВАЖНО

Реквизиты для помощи: фонд «Добро мира – Волонтёры Крыма» в РНКБ.

р/с 4070 1810 2404 8000 0020

БИК 043510607

ИНН 9102195010

КПП 910201001.

Можно перечислить средства через электронные платёжные системы:

WebMoney: R334951301916

Qiwi-кошелек: +7(978) 730-07-70.

Назначение платежа: Ане Егоровой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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