Родители маленькой крымчанки просят помощи: Нужны деньги для лечения ребенка
Родители восьмилетней Ани Егоровой в отчаянии – их дочери нужны деньги на реабилитации. У девочки много диагнозов: микроэнцефалия, ДЦП, синдром Веста, симптоматическая эпилепсия, задержка психомоторного развития, внутриутробные инфекции.
Но Егоровы продолжают, не смотря ни на что бороться за здоровье дочери. Отец работает на двух работах и почти не бывает дома, а мама постоянно ухаживает за дочерью.
Аня уже научилась произносить некоторые слова, различает родственников, держит голову и может стоять с поддержкой, пишет «Крымская газета».
Она прошла уже четыре курса реабилитации, теперь нужен следующий.
- Сейчас нужно собрать деньги на следующую поездку, а мы еще не вернули долги за прошлую реабилитацию, - переживает мама Татьяна.
Родители просят всех неравнодушных и просят помочь семье рассчитаться с долгами и собрать средства на следующий курс.
ВАЖНО
Реквизиты для помощи: фонд «Добро мира – Волонтёры Крыма» в РНКБ.
р/с 4070 1810 2404 8000 0020
БИК 043510607
ИНН 9102195010
КПП 910201001.
Можно перечислить средства через электронные платёжные системы:
WebMoney: R334951301916
Qiwi-кошелек: +7(978) 730-07-70.
Назначение платежа: Ане Егоровой.
ИСТОЧНИК KP.RU