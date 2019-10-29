«Буханку» с нелегальными дровами задержали в Белогорском районе

СЕГОДНЯ 10:37 2019-10-29T10:37:45+03:00

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В Белогорском районе Крыма госинспекторы поймали браконьера, который вырубил грабы и пустил деревья не дрова. Вывезти «улов» он пытался на микроавтобусе – «Буханке».

В отношении нарушителя составили два протокола об административном правонарушении.

Также в Пристепном участковом лесничестве также в Белогорском районе остановили жителя села Павловка, который на машине перевозил древесину породы дуб.

Нарушитель также получил протокол об административном правонарушении.

ВАЖНО

Если вы стали свидетелем нарушения лесного законодательства, сообщите в региональную диспетчерскую службу Минэкологии Крыма: (3652) 44-28-12, +7 978 0000192

ИСТОЧНИК KP.RU