«Буханку» с нелегальными дровами задержали в Белогорском районе
В Белогорском районе Крыма госинспекторы поймали браконьера, который вырубил грабы и пустил деревья не дрова. Вывезти «улов» он пытался на микроавтобусе – «Буханке».
В отношении нарушителя составили два протокола об административном правонарушении.
Также в Пристепном участковом лесничестве также в Белогорском районе остановили жителя села Павловка, который на машине перевозил древесину породы дуб.
Нарушитель также получил протокол об административном правонарушении.
ВАЖНО
Если вы стали свидетелем нарушения лесного законодательства, сообщите в региональную диспетчерскую службу Минэкологии Крыма: (3652) 44-28-12, +7 978 0000192
ИСТОЧНИК KP.RU