На должность главы Керчи претендуют Бороздин и Дубинин

СЕГОДНЯ 14:56 2019-10-29T14:57:32+03:00

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В Керчи определились с двумя кандидатурами на должность главы администрации города. Конкурсная комиссия под председательством Игоря Михайличенко поставила наивысшие баллы Сергею Борозднику (экс-мэру) и замдиректору «Керчьгортранса» Николаю Дубинину.

А теперь, в ходе сегодняшней сессии горсовета, депутаты определят, кто из них займет должность главы администрации с помощью голосования.

Всего в конкурсе на замещение вакантной должности главы керченской администрации принимали участие шесть кандидатов.

По итогам конкурса Сергей Бороздин набрал максимальное количество баллов — 80, Дубинин — 72 балла, пишет Крымское информационное агентство.

ИСТОЧНИК KP.RU