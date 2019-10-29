На должность главы Керчи претендуют Бороздин и Дубинин
В Керчи определились с двумя кандидатурами на должность главы администрации города. Конкурсная комиссия под председательством Игоря Михайличенко поставила наивысшие баллы Сергею Борозднику (экс-мэру) и замдиректору «Керчьгортранса» Николаю Дубинину.
А теперь, в ходе сегодняшней сессии горсовета, депутаты определят, кто из них займет должность главы администрации с помощью голосования.
Всего в конкурсе на замещение вакантной должности главы керченской администрации принимали участие шесть кандидатов.
По итогам конкурса Сергей Бороздин набрал максимальное количество баллов — 80, Дубинин — 72 балла, пишет Крымское информационное агентство.
ИСТОЧНИК KP.RU