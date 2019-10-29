Крымские власти хотят открыть на полуострове горнолыжный курорт

СЕГОДНЯ 15:25 2019-10-29T15:26:30+03:00

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В следующем году специалисты начнут исследовать северный склон горы Ай-Петри и горный массив Чатыр-Даг. Таким образом они поймут, можно ли в этом месте открыть горнолыжный курорт.

Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, уже заключен контракт на два года с подрядной организацией, которая будет выполнять эти работы, пишет ТАСС.

- Нужно, чтобы это исследование было уже официальным, со всеми лицензиями. Для того, чтобы понимать, есть ли климатические природные возможности для организации горнолыжного курорта на северном склоне горы Ай-Петри и Чатыр-Даг, - отметил и.о. министра курортов и туризма РК Вадим Волченко.

ИСТОЧНИК KP.RU