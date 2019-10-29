Крым получил 44 новых автобуса марки «Лиаз» и «Кавз»
Предприятие «Крымтроллейбус» по поручению Сергея Аксенов получило новые 44 автобуса марки «Лиаз» и «Кавз».
До конца года по программе некоммерческого лизинга в Крым прибудут еще 97 газомоторных и дизельных автобусов для городского, пригородного и междугороднего сообщения.
- Автобусы ориентированы на перевозки маломобильных групп граждан, оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения и системой ГЛОНАСС, - рассказали в пресс-службе Минтранса Крыма.
Также до конца года на предприятие прибудут 27 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Их поставят на маршрут Симферополь-Ялта.
ИСТОЧНИК KP.RU