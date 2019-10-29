2019-10-29T16:46:01+03:00
Общество

Крым получил 44 новых автобуса марки «Лиаз» и «Кавз»

Они находятся на базе «Крымтроллейбуса»
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Они оснащены кондиционерами и камерами видеонаблюдения. Фото: пресс-служба Минтранса КрымаОни оснащены кондиционерами и камерами видеонаблюдения. Фото: пресс-служба Минтранса Крыма
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Предприятие «Крымтроллейбус» по поручению Сергея Аксенов получило новые 44 автобуса марки «Лиаз» и «Кавз».

До конца года по программе некоммерческого лизинга в Крым прибудут еще 97 газомоторных и дизельных автобусов для городского, пригородного и междугороднего сообщения.

- Автобусы ориентированы на перевозки маломобильных групп граждан, оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения и системой ГЛОНАСС, - рассказали в пресс-службе Минтранса Крыма.

Также до конца года на предприятие прибудут 27 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Их поставят на маршрут Симферополь-Ялта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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