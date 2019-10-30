Северо-Крымский канал хотят использовать только для подачи воды аграриям

СЕГОДНЯ 08:45 2019-10-30T09:05:52+03:00

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В следующем году Северо-Крымский канал будут использовать только для подачи воды аграриям.

Как рассказал замдиректора Нижнегорского филиала "Крыммелиоводхоза" Андрей Спасенов, открытый способ не будут использовать. Воду будут давать от от водозаборов по трубам напрямую к потребителю.

Это связано с тем что около тридцати процентов воды, которая идет через Северо-Крымский канал – это потери. В основном они идут за счет испарения, но присутствуют и другие факторы, пишут РИА Новости Крым.

- При полной работе водозаборов они смогут давать порядка 200 тысяч кубометров в сутки. Вода же, которая сбрасывается в Северо-Крымский канал, будет использоваться для нужд аграриев. Это планы на 2022 год, - дополнил Спасенов.

По его мнению, именно такая система поможет избежать лишних потерь воды.

ИСТОЧНИК KP.RU