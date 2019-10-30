В Крыму хотят проводить фестиваль сельского туризма
Крымские власти хотят организовать в регионе фестиваль сельского туризма. Сейчас законопроект, которым и предусматривается мероприятие, находится на согласовании. Об этом сообщил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета республики Алексей Черняк.
Этот фестиваль будет проводиться в одном из сельскохозяйственных районов республики.
- В новом законе предусмотрено такое мероприятие. Данный закон связан с развитием и поддержкой туристической отрасли, - отметил Черняк, пишет ТАСС.
Сейчас законопроект находится на согласовании с федеральными властями.
ИСТОЧНИК KP.RU