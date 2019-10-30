2019-10-30T09:29:28+03:00
Туризм

В Крыму хотят проводить фестиваль сельского туризма

Сейчас законопроект проходит согласование с федеральными властями
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Он будет проводиться в одном из регионов республикиОн будет проводиться в одном из регионов республикиФото: Анастасия ЖУКОВА
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Крымские власти хотят организовать в регионе фестиваль сельского туризма. Сейчас законопроект, которым и предусматривается мероприятие, находится на согласовании. Об этом сообщил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета республики Алексей Черняк.

Этот фестиваль будет проводиться в одном из сельскохозяйственных районов республики.

- В новом законе предусмотрено такое мероприятие. Данный закон связан с развитием и поддержкой туристической отрасли, - отметил Черняк, пишет ТАСС.

Сейчас законопроект находится на согласовании с федеральными властями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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