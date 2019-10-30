В Севастополе возле «Херсонеса Таврического» сделают исторический парк
Рядом с музеем-заповедником «Херсонес Таврический» создадут национальный исторический парк. Его возведут по поручению президента России Владимира Путина.
Как сообщили в Минкультуры РФ, парк будет называть также – «Херсонес Таврический». Над вторым «Херсонесом» работают Патриарший совет по культуре и Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история».
- Частью концепции развития территории станет создание международного археологического центра как структурного подразделения музея-заповедника, который станет базой для реализации долгосрочной программы археологических и научных исследований, - дополнили в министерстве, пишет ForPost .
Но вот в правительстве Севастополе и в дирекции «Херсонеса Таврического» комментировать создание в городе национального исторического парка отказались.
ИСТОЧНИК KP.RU