В Севастополе возле «Херсонеса Таврического» сделают исторический парк

СЕГОДНЯ 09:52 2019-10-30T09:52:41+03:00

Его создают по поручению Владимира Путина

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Рядом с музеем-заповедником «Херсонес Таврический» создадут национальный исторический парк. Его возведут по поручению президента России Владимира Путина.

Как сообщили в Минкультуры РФ, парк будет называть также – «Херсонес Таврический». Над вторым «Херсонесом» работают Патриарший совет по культуре и Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история».

- Частью концепции развития территории станет создание международного археологического центра как структурного подразделения музея-заповедника, который станет базой для реализации долгосрочной программы археологических и научных исследований, - дополнили в министерстве, пишет ForPost .

Но вот в правительстве Севастополе и в дирекции «Херсонеса Таврического» комментировать создание в городе национального исторического парка отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU