2019-10-30T09:52:41+03:00
Общество

В Севастополе возле «Херсонеса Таврического» сделают исторический парк

Его создают по поручению Владимира Путина
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Рядом с музеем-заповедником «Херсонес Таврический» создадут национальный исторический парк. Его возведут по поручению президента России Владимира Путина.

Как сообщили в Минкультуры РФ, парк будет называть также – «Херсонес Таврический». Над вторым «Херсонесом» работают Патриарший совет по культуре и Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история».

- Частью концепции развития территории станет создание международного археологического центра как структурного подразделения музея-заповедника, который станет базой для реализации долгосрочной программы археологических и научных исследований, - дополнили в министерстве, пишет ForPost .

Но вот в правительстве Севастополе и в дирекции «Херсонеса Таврического» комментировать создание в городе национального исторического парка отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за непогоды Симферополь встал в пробках
Мусор и упавшие деревья: Симферопольцы жалуются на состояние парка при Агроуниверситете
Появилось видео уничтожения 70-килограммовой авиабомбы в Севастополе
Два севастопольца возили из Украины в Крым запрещенные таблетки и продавали наркоманам
В Крыму хотят проводить фестиваль сельского туризма
Северо-Крымский канал хотят использовать только для подачи воды аграриям
Дожди и ветер: Прогноз погоды в Крыму на 30 октября
В Симферополе стартовал туристский форум «Открытый Крым»
Больше половины туристов в Крыму - это семьи с детьми
В Севастополе закрыли парковку у памятника Солдату и Матросу, но водители игнорируют запрет
Главой администрации Черноморского района стала Людмила Глушко
"Каждая минута таит в себе опасность": В Симферополе волонтеры спасают микро-овчарку Басю
В Джанкойском районе столкнулись два автомобиля: Пострадали 6 человек
Экс-мэр стал снова главой администрации Керчи
Крым получил 44 новых автобуса марки «Лиаз» и «Кавз»
Феодосиец украл деньги, на которые должны были отремонтировать братские могилы советских воинов
В Евпатории полиция оцепила рынок
Крымские власти хотят открыть на полуострове горнолыжный курорт
На должность главы Керчи претендуют Бороздин и Дубинин
Арестованному в Крыму бандеровцу предъявили обвинение в подготовке теракта
В одном из парков Симферополя открыли обновленный кованый паровозик
Аэропорт «Симферополь» установил рекорд по обслуживанию чартерных рейсов
Крымские электрички с начала года перевезли 3 миллиона пассажиров
У крымского Госстройнадзора новый начальник
«Буханку» с нелегальными дровами задержали в Белогорском районе
С начала года в Крым из Украины пытались провезти 250 боеприпасов