Ограбление по-симферопольски: мужчина украл 6,8 миллиона рублей и спустился по простыням

СЕГОДНЯ 12:59 2019-10-30T13:29:39+03:00

Вор рассказал правоохранителям, что часть денег потратил на покупку наркотических веществ

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В Симферополе наркоман вынес из квартиры пенсионера около семи миллионов рублей и скрылся.

По данным пресс-службы МВД по Крыму, мужчина оказался в квартире 63-летнего местного жителя, выбив дверь в его квартиру.

После того, как он нашел 6,8 миллиона рублей, мошенник спустился на второй этаж, используя простыни. Затем наркоман выбил окно соседней квартиры, вылез на балкон и спустился на улицу.

Вор рассказал правоохранителям, что часть денег потратил на покупку наркотических веществ.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража в особо крупной размере». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU