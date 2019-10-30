Ограбление по-симферопольски: мужчина украл 6,8 миллиона рублей и спустился по простыням
В Симферополе наркоман вынес из квартиры пенсионера около семи миллионов рублей и скрылся.
По данным пресс-службы МВД по Крыму, мужчина оказался в квартире 63-летнего местного жителя, выбив дверь в его квартиру.
После того, как он нашел 6,8 миллиона рублей, мошенник спустился на второй этаж, используя простыни. Затем наркоман выбил окно соседней квартиры, вылез на балкон и спустился на улицу.
Вор рассказал правоохранителям, что часть денег потратил на покупку наркотических веществ.
Возбуждено уголовное дело по статье «кража в особо крупной размере». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU