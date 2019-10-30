В День народного единства в Керчи запретят продажу алкоголя
Праздничные мероприятия пройдут 4 ноября
Постановление выдала администрация городаФото: Евгения ГУСЕВА
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В Керчи в День народного единства, который отмечается 4 ноября, запретят продажу алкоголя. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации города.
- Запрещается продажа алкогольной продукции за два часа до начала проведения, во время проведения и в течение одного часа после окончания мероприятий, - указано в документе.
Праздник, посвященный Дню народного единства, пройдет 4 ноября в районе площади ДК «Корабел» с 11.00 до 17.00.
ИСТОЧНИК KP.RU