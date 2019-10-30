В День народного единства в Керчи запретят продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 18:56 2019-10-30T18:57:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Керчи в День народного единства, который отмечается 4 ноября, запретят продажу алкоголя. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации города.

- Запрещается продажа алкогольной продукции за два часа до начала проведения, во время проведения и в течение одного часа после окончания мероприятий, - указано в документе.

Праздник, посвященный Дню народного единства, пройдет 4 ноября в районе площади ДК «Корабел» с 11.00 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU