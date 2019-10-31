2019-10-31T12:54:55+03:00
Общество

В Крыму собрали почти 70 тысяч тонн винограда

Убраны почти все площади
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Лучших результатов удалось добиться Бахчисарайскому району. Фото: пресс-служба Минсельхоза РКЛучших результатов удалось добиться Бахчисарайскому району. Фото: пресс-служба Минсельхоза РК
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Крымские аграрии собрали больше 95 процентов площади виноградников. Уже собрано больше 64 тысячи тонн этой ягоды.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК, уборочную кампанию также завершили винодельческие предприятия. Среди них «Массандра», «Черноморье», «Солнечная долина» и «Феодосийский завод коньяков и вин».

- В стадии завершения уборка трех районах: Кировском, Сакском и Симферопольском. Остальные справились с поставленными задачами хорошо, - сообщили вице-премьер Крыма – министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.

Лучших результатов удалось добиться Бахчисарайскому району – 14 тысяч тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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