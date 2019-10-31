В Крыму собрали почти 70 тысяч тонн винограда
Крымские аграрии собрали больше 95 процентов площади виноградников. Уже собрано больше 64 тысячи тонн этой ягоды.
Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК, уборочную кампанию также завершили винодельческие предприятия. Среди них «Массандра», «Черноморье», «Солнечная долина» и «Феодосийский завод коньяков и вин».
- В стадии завершения уборка трех районах: Кировском, Сакском и Симферопольском. Остальные справились с поставленными задачами хорошо, - сообщили вице-премьер Крыма – министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.
Лучших результатов удалось добиться Бахчисарайскому району – 14 тысяч тонн.
ИСТОЧНИК KP.RU