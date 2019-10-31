2019-10-31T15:35:59+03:00
Общество

В Крыму за год поймали 300 наркосбытчиков

У них изъяли 85 кг запрещенных веществ
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба МВД по РКФото: пресс-служба МВД по РК
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В Крыму в этом году привлекли к уголовной ответственности около 300 сбытчиков наркотических веществ, изъято 85 кг наркотиков.

- Из них 70 кг - растительного происхождения, каннабисной группы, остальное - синтетика, которая идет в Крым в основном с материка и распространяется путем закладок, - сообщил "Крымской газете" министр внутренних дел по Республике Крым Павел Каранда.

Также министр отметил, что на полуострове снизилось количество зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Так, в 2019 году их стало меньше на 1000. Всего зарегистрировано 1,5 тысячи мошенничеств. При этом тенденция уменьшения преступлений сохраняется третий год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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