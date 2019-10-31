2019-10-31T16:02:47+03:00
Происшествия

Керченский прапорщик получил срок за нападение на полицейского

Наказание он будет отбывать в колонии общего режима
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Мужчина был под градусомМужчина был под градусомФото: Из архива "КП"
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Крымский гарнизонный военный суд осудил прапорщика, который напал на полицейского. Инцидент произошел в сентябре 2018 года в Керчи.

В ходе расследования установили, что в районе дома 40 по улице Сергея Борзенко он, будучи пьяным, избил сотрудника полиции.

Злость проснулась в нем после того, как его попросили остановиться, но подчиниться он не захотел и ударил его осколком бутылки в руку, передает Крымское информационное агентство.

- Пострадавший получил травмы: резаная рана левой кисти с частичным повреждением сухожилия. Это квалифицируется как средняя тяжесть вреда здоровью, - рассказали в пресс-службе Следкома России по Черноморскому флоту.

Теперь прапорщик в течение двух лет будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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