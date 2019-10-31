Керченский прапорщик получил срок за нападение на полицейского
Крымский гарнизонный военный суд осудил прапорщика, который напал на полицейского. Инцидент произошел в сентябре 2018 года в Керчи.
В ходе расследования установили, что в районе дома 40 по улице Сергея Борзенко он, будучи пьяным, избил сотрудника полиции.
Злость проснулась в нем после того, как его попросили остановиться, но подчиниться он не захотел и ударил его осколком бутылки в руку, передает Крымское информационное агентство.
- Пострадавший получил травмы: резаная рана левой кисти с частичным повреждением сухожилия. Это квалифицируется как средняя тяжесть вреда здоровью, - рассказали в пресс-службе Следкома России по Черноморскому флоту.
Теперь прапорщик в течение двух лет будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU