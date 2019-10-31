Целая делегация: Как семеро мужчин спасли автоледи в Севастополе

СЕГОДНЯ 16:30 2019-10-31T16:41:01+03:00

Водитель заехала на обочину в районе Фиолента и не смогла самостоятельно выбраться

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В Севастополе после ухудшения погодных условий некоторые автолюбители не могут справиться с вождением. В подобной ситуации оказалась девушка, которая ехала в районе Фиолента на Daewoo Matiz. Неудачный маневр - и автоледи занесло на обочину.

Но красотка недолго ждала подмогу. Сразу семь мужчин помогали ей вытаскивать машину.

- Машинку просто немножечко занесло – и тут уже целая «делегация» остановилась. Достали вот девочку мужчины, - говорит Марина Чижова, автор видео, опубликованном в соцсетях.

Очевидица отмечает, что ДТП случилось 31 октября в 09.57. Мужчины быстро спасли ситуацию, и Daewoo Matiz снова вырулил на дорогу, передает ForPost.

- Мужчины молодцы! Помогли девушке! Будьте осторожны на дорогах! Всем добра! – отметила автор.

ДТП в Севастополе 31 октября.Видео: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU