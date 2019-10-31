2019-10-31T18:27:08+03:00
Общество

Керченские власти призывают не участвовать горожан в шествии на Хэллоуин

Информация о нем активно распространяется в соцсетях
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Праздник отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноябряПраздник отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноябряФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На официальном сайте администрации Керчи появилось обращение к жителям города. В нем власти призывают не участвовать в шествии на Хэллоуин.

Оно должно пройти вечером 31 октября.

- Никаких документов о проведении этой акции не поступало. Согласований на ее проведение не выдавалось, - сообщается на сайте администрации города.

Горожан просят быть бдительными и не принимать участие в подобных мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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