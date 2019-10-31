Керченские власти призывают не участвовать горожан в шествии на Хэллоуин

СЕГОДНЯ 18:27 2019-10-31T18:27:08+03:00

Праздник отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Информация о нем активно распространяется в соцсетях

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На официальном сайте администрации Керчи появилось обращение к жителям города. В нем власти призывают не участвовать в шествии на Хэллоуин.

Оно должно пройти вечером 31 октября.

- Никаких документов о проведении этой акции не поступало. Согласований на ее проведение не выдавалось, - сообщается на сайте администрации города.

Горожан просят быть бдительными и не принимать участие в подобных мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU