Керченские власти призывают не участвовать горожан в шествии на Хэллоуин
Информация о нем активно распространяется в соцсетях
Праздник отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноябряФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На официальном сайте администрации Керчи появилось обращение к жителям города. В нем власти призывают не участвовать в шествии на Хэллоуин.
Оно должно пройти вечером 31 октября.
- Никаких документов о проведении этой акции не поступало. Согласований на ее проведение не выдавалось, - сообщается на сайте администрации города.
Горожан просят быть бдительными и не принимать участие в подобных мероприятиях.
ИСТОЧНИК KP.RU