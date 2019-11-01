Старт отопительного сезона в Крыму прошел без аварий

СЕГОДНЯ 08:19 2019-11-01T08:19:46+03:00

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Впервые за долгое время отопительный сезон в Республике Крым стартовал без серьезных аварий и порывов труб.Хотя некоторые инциденты и случались, в целом подача тепла в дома произошла значительно спокойнее чем даже в прошлом году.

- Тепло приходит, не без срывов, но серьезных аварий нет, мелкие – да, случаются. Начали где-то наполнять, кто-то из жильцов батарею снял, где-то на трассе рвануло, и по городу, мы видим, разрытия продолжаются - цитирует радио "Спутник в Крыму" Анатолия Петрова, директора некоммерческой организации "ЖКХ Контроль РК".

Петров уверен, что причиной столь успешного запуска отопления является инспекция главы республики по крымским муниципалитетам, а также тот факт, что отопление включили до серьезных холодов.

ИСТОЧНИК KP.RU