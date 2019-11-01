2019-11-01T10:00:55+03:00
Общество

Стартовал крымский эногастрономический фестиваль #Ноябрьфест

Он пройдет с первого по третье ноября
Сергей КРИВОПУСТОВ
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В этом году винный завод «Массандра» отмечает 125-летиеВ этом году винный завод «Массандра» отмечает 125-летиеФото: Архив КП
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Первого ноябрь в Республике начал свою работу третий фестиваль винодельческого искусства #Ноябрьфест. Основная часть фестиваля пройдет 2 ноября на территории завода «Массандра».

В этом году на фестиваль зарегистрировалось 10 тысяч человек. Все желающие принять участие в празднике могут пройти регистрацию на входе, для этого нужно взять паспорт.

Участников ожидает насыщенная программа. Уже сегодня все гости могут посетит винодельческие заводы с экскурсией. Некоторые из них можно посетить бесплатно.

-Гостей ожидают дегустация вин, концертно-развлекательная программа, участие в различных мастер-классах, - рассказали в пресс-службе Минкурортов Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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