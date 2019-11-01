Стартовал крымский эногастрономический фестиваль #Ноябрьфест
Первого ноябрь в Республике начал свою работу третий фестиваль винодельческого искусства #Ноябрьфест. Основная часть фестиваля пройдет 2 ноября на территории завода «Массандра».
В этом году на фестиваль зарегистрировалось 10 тысяч человек. Все желающие принять участие в празднике могут пройти регистрацию на входе, для этого нужно взять паспорт.
Участников ожидает насыщенная программа. Уже сегодня все гости могут посетит винодельческие заводы с экскурсией. Некоторые из них можно посетить бесплатно.
-Гостей ожидают дегустация вин, концертно-развлекательная программа, участие в различных мастер-классах, - рассказали в пресс-службе Минкурортов Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU