2019-11-01T11:43:28+03:00
Общество

В Симферополе большегруз ушел под землю

Видео аварии выложили в соцсети
СИТЧИХИНА Злата
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Тяжелогруз попал в яму, оставшуюся от бойни. Фото: "Автопартнер Крым" / "Вконтакте"Тяжелогруз попал в яму, оставшуюся от бойни. Фото: "Автопартнер Крым" / "Вконтакте"
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В Симферополе произошла авария с участием грузовика, инцидент случился утром 31 октября на объездной дороге Симферополя. Не вписавшись в поворот на массив Живописное самосвал с грунтом и строительным мусором провалился в подземные помещения.

О происшествии стало известно благодаря группе "Автопартнер Крым" во ВКонтакте. Очевидец выложил видео, на котором запечатлен момент ДТП.

- Яма могла остаться после скотобойни, которая была там в 80-х. Перед строительством новой дороги там все снесли. Скорее всего, это ее остатки, - утверждают местные жители в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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