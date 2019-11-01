В Симферополе большегруз ушел под землю

СЕГОДНЯ 11:16 2019-11-01T11:43:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Симферополе произошла авария с участием грузовика, инцидент случился утром 31 октября на объездной дороге Симферополя. Не вписавшись в поворот на массив Живописное самосвал с грунтом и строительным мусором провалился в подземные помещения.

О происшествии стало известно благодаря группе "Автопартнер Крым" во ВКонтакте. Очевидец выложил видео, на котором запечатлен момент ДТП.

- Яма могла остаться после скотобойни, которая была там в 80-х. Перед строительством новой дороги там все снесли. Скорее всего, это ее остатки, - утверждают местные жители в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU