В ботаническом саду КФУ началось массовое цветение хризантем
Массовое цветение хризантем началось в ботаническом саду им. Багрова Крымского федерального университета.
Коллекция ботсада насчитывает больше 60 сортов. Все они - разные по срокам цветения, окраске соцветий и высоте. Цветы обладают чудесным ароматом предзимья, ароматом уходящей осени.
- На экспозиции «Большая поляна» представлены сорта как зарубежной, так и отечественной селекции, - говорит директор ботанического сада Анна Репецкая.
- Особую гордость вызывают сорта, выведенные сотрудниками научного отдела нашего сада. Самый полюбившийся - «Николай Багров». Этот сорт назван в честь первого президента Крымского федерального университета и создателя ботанического сада.
Сорт хризантем «Николай Багров» имеет яркую бардовую окраску соцветий и зацветает ко дню рождения Николая Багрова 26 октября.
Справка КП
Хризантемы считаются цветами осени. Они начинают цвести в начале октября и цветут почти до самого конца ноября. Хризантемы не боятся первых холодов и стойко переносят первые заморозки.
Хризантемы - цветы осени. Полюбоваться ими можно до конца ноября. Фото: пресс-служба КФУ
ИСТОЧНИК KP.RU