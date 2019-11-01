В ботаническом саду КФУ началось массовое цветение хризантем

СЕГОДНЯ 12:21 2019-11-01T12:25:04+03:00

В коллекции сада имеются как иностранные сорта, так и отечественные. Фото: пресс -служба КФУ

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Массовое цветение хризантем началось в ботаническом саду им. Багрова Крымского федерального университета.

Коллекция ботсада насчитывает больше 60 сортов. Все они - разные по срокам цветения, окраске соцветий и высоте. Цветы обладают чудесным ароматом предзимья, ароматом уходящей осени.

- На экспозиции «Большая поляна» представлены сорта как зарубежной, так и отечественной селекции, - говорит директор ботанического сада Анна Репецкая.

- Особую гордость вызывают сорта, выведенные сотрудниками научного отдела нашего сада. Самый полюбившийся - «Николай Багров». Этот сорт назван в честь первого президента Крымского федерального университета и создателя ботанического сада.

Сорт хризантем «Николай Багров» имеет яркую бардовую окраску соцветий и зацветает ко дню рождения Николая Багрова 26 октября.

Справка КП

Хризантемы считаются цветами осени. Они начинают цвести в начале октября и цветут почти до самого конца ноября. Хризантемы не боятся первых холодов и стойко переносят первые заморозки.

Хризантемы - цветы осени. Полюбоваться ими можно до конца ноября. Фото: пресс-служба КФУ

ИСТОЧНИК KP.RU