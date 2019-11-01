В поселке под Евпаторией построят новую дорогу

СЕГОДНЯ 14:25 2019-11-01T14:35:02+03:00

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В поселке Исмаил-Бей под Евпаторией начались работы по ремонту дорог. Уже выбраны участки, где появится новое покрытие.

Как сообщили в пресс-службе крымского Минтранса, на дорогах появятся новые знаки и будет нанесена разметка.

- Подрядчик выполнит работы на семи улицах поселка. Протяженность участка 4,8 километра, - отметили в пресс-службе Минтранса РК.

КОНКРЕТНО

На каких улица пройдет ремонт?

- ул.Аметхана Султана,

- ул. Эшрефа Шемьи-заде,

- ул. Эсмы Улановой,

- ул. Достлук,

- ул. Арифа Абдураманова,

- ул. Абдураима Решидова,

- ул. 24 августа

ИСТОЧНИК KP.RU