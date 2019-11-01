В поселке под Евпаторией построят новую дорогу
Исмаил-бей готовится к ремонту
Новая дорога появится на семи улицах Исмайл-Бея. Фото: Пресс-служба администрации города Евпатория
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В поселке Исмаил-Бей под Евпаторией начались работы по ремонту дорог. Уже выбраны участки, где появится новое покрытие.
Как сообщили в пресс-службе крымского Минтранса, на дорогах появятся новые знаки и будет нанесена разметка.
- Подрядчик выполнит работы на семи улицах поселка. Протяженность участка 4,8 километра, - отметили в пресс-службе Минтранса РК.
КОНКРЕТНО
На каких улица пройдет ремонт?
- ул.Аметхана Султана,
- ул. Эшрефа Шемьи-заде,
- ул. Эсмы Улановой,
- ул. Достлук,
- ул. Арифа Абдураманова,
- ул. Абдураима Решидова,
- ул. 24 августа
ИСТОЧНИК KP.RU