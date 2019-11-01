МЧС сможет отбирать гидроциклы и катера нелегалов в Крыму

СЕГОДНЯ 17:43 2019-11-01T18:19:03+03:00

С пляжей полуострова исчезнут незаконные "бананы" и другие водные аттракционы

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Одной из наболевших проблем крымского туризма давно стали жалобы гостей полуострова на гидроциклы и так называемые "бананы", которые носились на большой скорости в опасной близости от купающихся отдыхающих. Большая часть таких аттракционов - нелегальна, сообщает Крымская Газета.

- В Алуште был вопиющий случай, когда гидроциклист, увидев патрульный катер ГИМС, испугался административного наказания и бросил на расстоянии 800 метров от береговой линии восемь детей и четырёх взрослых, - вспоминает Булат Каюмов, глава ГИМС Республики Крым.

В связи с этим МЧС предлагает внести в существующие законы изменения, которые позволят сотрудникам ГИМС отбирать маломерные суда у нарушителей и отправлять их на штрафстоянку. Это позволит значительно улучшить ситуацию на крымском побережье.

ИСТОЧНИК KP.RU