2019-11-01T18:19:03+03:00
Общество

МЧС сможет отбирать гидроциклы и катера нелегалов в Крыму

С пляжей полуострова исчезнут незаконные "бананы" и другие водные аттракционы
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Большинство водных аттракционов в Крыму - незаконныБольшинство водных аттракционов в Крыму - незаконныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Одной из наболевших проблем крымского туризма давно стали жалобы гостей полуострова на гидроциклы и так называемые "бананы", которые носились на большой скорости в опасной близости от купающихся отдыхающих. Большая часть таких аттракционов - нелегальна, сообщает Крымская Газета.

- В Алуште был вопиющий случай, когда гидроциклист, увидев патрульный катер ГИМС, испугался административного наказания и бросил на расстоянии 800 метров от береговой линии восемь детей и четырёх взрослых, - вспоминает Булат Каюмов, глава ГИМС Республики Крым.

В связи с этим МЧС предлагает внести в существующие законы изменения, которые позволят сотрудникам ГИМС отбирать маломерные суда у нарушителей и отправлять их на штрафстоянку. Это позволит значительно улучшить ситуацию на крымском побережье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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