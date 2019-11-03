2019-11-03T13:08:41+03:00
Наука

КФУ презентовал свои проекты на научной ярмарке в Германии

Исследования вуза в области медицины и палеонтологии имеют хорошую перспективу на мировой арене, считают эксперты
Степан ОСТИНОВ
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Анатолий Кубышкин на ярмарке «Идеи-Инновации-Новые разработки-2019».Анатолий Кубышкин на ярмарке «Идеи-Инновации-Новые разработки-2019».
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Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского представил свои научные проекты в рамках международной ярмарки «Идеи-Инновации-Новые разработки-2019», которая проходит в немецком Нюрнберге.

В частности, ученые вуза рассказали о разработках сенсорных материалов на основе феррит-гранатовых микро- и наноструктур, днк-инсектицидах и экзокисти, которая предназначена для реабилитации инвалидов и детей с детским церебральным параличом.

Кроме того, интересными для палеонтологов всего мира станут результаты исследования пещеры «Таврида».

- На круглом столе в рамках научной ярмарки стороны рассмотрели сотрудничество и выход российских инновационных предприятий на германский и европейский рынок, - отметил проректор по научной деятельности КФУ, профессор Анатолий Кубышкин.

По словам представителя России на ярмарке, председателя исполнительного комитета Международного союза приборостроителей и специалистов по информационным и телекоммуникационным технологиям Геннадия Попова, презентация КФУ на международной научной площадке - это большой шаг на пути укрепления сотрудничества вуза с Германией.

- Да, безусловно, до сих пор существуют политические противодействия полноценному сотрудничеству между немецкими учеными и их коллегами из Крымского федерального университета. Тем не менее, ряд научных направлений вуза имеют очень хорошую перспективу и могут заинтересовать немецкую сторону, - считает Геннадий Попов.

По итогам были достигнуты договоренности по преодолению санкционного режима и возможного взаимодействия в сфере научных разработок и трансфера технологий.

СПРАВКА «КП»

С 31 октября по 3 ноября в немецком Нюрнберге проходит наиболее авторитетная в Европе международная ярмарка «Идеи-Инновации-Новые разработки» (iENA 2019). Члены международного жюри - видные ученые и эксперты из 35 стран мира - дадут свои оценки предлагаемым новейшим разработкам и изобретениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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