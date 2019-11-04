В Керчи произошло ночное ДТП

СЕГОДНЯ 14:35 2019-11-04T14:57:21+03:00

Виновника аварии разыскивают коммунальные службы и полиция. Фото: группа «Керчь – это мой город» / Facebook

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В субботу, 2 ноября, в одном из дворов Керчи произошло ДТП. Водитель иномарки скрылся с места происшествия.

Как сообщают в местной полиции, автомобиль врезался в столб, который упал на припаркованную рядом машину.

- Авария произошла на улице Марата. Пострадавших нет. Виновника ДТП разыскивают, - сообщили в керченской полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU