Закладчика «соли» задержали в Симферополе

СЕГОДНЯ 15:36 2019-11-04T15:36:33+03:00

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Сегодня в Симферополе сотрудники полиции задержали молодого человека. При обыске у него нашли 10 пакетиков с порошкообразным веществом.

Как сообщают в крымской пресс-службе МВД, 24-летний мужчина, увидев двух полицейских на улице Киевской, попытался от них скрыться, а также избавиться от бумажных свертков.

- Согласно заключению экспертов в пакетиках содержалось наркотическое вещество N-метилэфедрон, больше известное как «соль». Молодому человеку грозит 8 лет лишения свободы, - рассказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU