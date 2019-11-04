2019-11-04T15:36:33+03:00
Общество

Закладчика «соли» задержали в Симферополе

Молодой человек пытался продать запрещенные вещества
СИТЧИХИНА Злата
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У задержанного обнаружили 1,45 грамма запрещенного вещества. Фото: пресс-служба МВД по Республике КрымУ задержанного обнаружили 1,45 грамма запрещенного вещества. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым
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Сегодня в Симферополе сотрудники полиции задержали молодого человека. При обыске у него нашли 10 пакетиков с порошкообразным веществом.

Как сообщают в крымской пресс-службе МВД, 24-летний мужчина, увидев двух полицейских на улице Киевской, попытался от них скрыться, а также избавиться от бумажных свертков.

- Согласно заключению экспертов в пакетиках содержалось наркотическое вещество N-метилэфедрон, больше известное как «соль». Молодому человеку грозит 8 лет лишения свободы, - рассказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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