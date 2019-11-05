Сирия хочет поставлять в Севастополь оливковое масло, цитрусы и медикаменты

СЕГОДНЯ 09:18 2019-11-05T09:18:04+03:00

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Севастополь и сирийская провинция Тартус развивают торгово-экономические отношения. Губернатор провинции Сафуан Абу Саад заявил, что Сирия готова поставлять на полуостров еще больше товаров.

- Среди тех продуктов, которые мы считаем перспективными для экспорта это оливки и оливковое масло. Что касается импорта, то здесь очень важным направлением мы видим импорт зерновых культур, - рассказал Сафуан Абу Саад на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. - Мы уже обсудили перспективы создания свободной экономической зоны в порте Тартус.

В Сирии также заинтересованы в экспорте на полуостров цитрусовых и медикаментов.

В свою очередь глава Севастополя Михаил Развожаев отметил, что после открытия железнодорожного сообщения на полуостров через город-герой в Сирию станет удобно поставлять товары с материковой России.

Севастополь и Тартус сотрудничают не только в сфере экономики. Так, заключено соглашение между Севастопольским госуниверситетом и Управлением ценностей САР: археологи из города-героя в составе научной делегации проводят работы в прибрежных водах Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU