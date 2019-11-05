На Южном берегу Крыма запретят строить слишком высокие дома

СЕГОДНЯ 12:13 2019-11-05T13:20:12+03:00

Новые поправки в закон утвердят до конца года

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Правительство Республики Крым введет ограничение по плотности и этажности жилого строения на Южном берегу полуострова. Поправки будут внесены в 409-й закон РК.

Как заявил и.о. вице-премьера Крыма Евгений Кабанов информационному агентству Интерфакс, принять это решения необходимо для сохранения Южного берега.

- Внесенные поправки приведут к ограничению строительства. Где-то будет понижена этажность, где-то плотность застройки, – сказал он.

Утвердить поправки планируют до конца этого года.

409-й закон регулирует особенности создания в республике зон с особой архитектурно-планировочной организацией территории.

ИСТОЧНИК KP.RU