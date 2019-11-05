На Южном берегу Крыма запретят строить слишком высокие дома
Правительство Республики Крым введет ограничение по плотности и этажности жилого строения на Южном берегу полуострова. Поправки будут внесены в 409-й закон РК.
Как заявил и.о. вице-премьера Крыма Евгений Кабанов информационному агентству Интерфакс, принять это решения необходимо для сохранения Южного берега.
- Внесенные поправки приведут к ограничению строительства. Где-то будет понижена этажность, где-то плотность застройки, – сказал он.
Утвердить поправки планируют до конца этого года.
409-й закон регулирует особенности создания в республике зон с особой архитектурно-планировочной организацией территории.
ИСТОЧНИК KP.RU