2019-11-05T13:54:59+03:00
Общество

Лето в ноябре: Синоптики рассказали о погоде в Крыму

Температура воздуха прогреется до 20 градусов
СИТЧИХИНА Злата
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Фото: группа «Нежный Крым»/ ВконтактеФото: группа «Нежный Крым»/ Вконтакте
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В Крыму наступает вторая волна «бабьего» лета. Повышение температуры ожидается уже в ближайшее время, и хорошая погода продержится до середины ноября.

Как рассказала КП-Крым начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, потепление несут воздушные массы, которые идут на полуостров из акватории Средиземного моря.

Дожди пройдут только во вторник, 5 ноября. Всю неделю будет сухо, а воздух прогреется до 25 градусов, ночью столбик термометра покажет +15.

- Температурных рекордов ждать не стоит. До середины ноября холодной погоды не ожидается, - отметила Любецкая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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