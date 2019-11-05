У главы администрации Симферополя будет 5 заместителей
Горсовет Симферополя утвердил пятерых заместителей главы администрации. Депутаты приняли решение в ходе пятой внеочередной сессии.
Как сообщает Крымское информационное агентство, по итогам голосования должность первого замглавы администрации Симферополя займет Сергей Бажан. Помимо этого Дмитрий Иванов, Инна Смаль, Татьяна Сухина и Сергей Титаренко также станут заместителями.
- Сергей Бажан будет курировать сферу экономики и финансов, торговли, бытового обслуживания и рекламы. Дмитрий Иванов - транспорт и капитальное строительство. Остальные заместители, которые работали прежде, будут выполнять свои полномочия, как и ранее, - сообщили в пресс-службе администрации города.
Напомним, должность градоначальника в Симферополе по итогам конкурса получила Елена Проценко. Ранее она руководила МУП "Метроград".
ИСТОЧНИК KP.RU