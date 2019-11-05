Сергей Аксенов будет отдавать свои подарки Совету министров республики
Глава Крыма сможет оставить себе подарки, если они стоят не дороже трех тысяч рублей. Остальные презенты ему придется за счет своей зарплаты выкупать у Совета министров Крыма. Все деньги, вырученные от выкупа подарка, должны быть зачислены в бюджет Крыма.
Соответствующий указ опубликовали сегодня на официальном сайте Правительства Крыма.
- Подарок возвращается главе Республики Крым по акту приема-передачи... в случае, если стоимость подарка не превышает трех тысяч рублей, - говорится в документе.
Стоимость презента нужно будет подтверждать документально или путем экспертизы.
Каждый раз при получении подарка главе Крыма нужно уведомлять администрацию президента России. Отчет о подарке не нужен только в том случае, если это канцелярские товары, цветы и награды.
ИСТОЧНИК KP.RU