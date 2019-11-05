2019-11-05T17:06:34+03:00
Общество

Сергей Аксенов будет отдавать свои подарки Совету министров республики

Себе он сможет оставить только презенты не дороже трех тысяч
СИТЧИХИНА Злата
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Глава Крыма должен выкупать подарки у Совета министров республики.Глава Крыма должен выкупать подарки у Совета министров республики.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Глава Крыма сможет оставить себе подарки, если они стоят не дороже трех тысяч рублей. Остальные презенты ему придется за счет своей зарплаты выкупать у Совета министров Крыма. Все деньги, вырученные от выкупа подарка, должны быть зачислены в бюджет Крыма.

Соответствующий указ опубликовали сегодня на официальном сайте Правительства Крыма.

- Подарок возвращается главе Республики Крым по акту приема-передачи... в случае, если стоимость подарка не превышает трех тысяч рублей, - говорится в документе.

Стоимость презента нужно будет подтверждать документально или путем экспертизы.

Каждый раз при получении подарка главе Крыма нужно уведомлять администрацию президента России. Отчет о подарке не нужен только в том случае, если это канцелярские товары, цветы и награды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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