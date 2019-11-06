2019-11-06T13:18:27+03:00
Общество

Светлана Лужецкая стала уполномоченной по защите прав предпринимателей в Крыму

Ранее она уже занимала эту должность
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Ее должность утвердил Сергей Аксенов. Фото: пресс-служба правительства КрымаЕе должность утвердил Сергей Аксенов. Фото: пресс-служба правительства Крыма
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Сергей Аксенов назначил на должность уполномоченной по защите прав предпринимателей Крыма Светлану Лужецкую.

До этого она также занимала эту должность.

- Назначить Лужецкую Светлану Анатольевну на государственную должность Республики Крым уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым сроком на пять лет, - гласит указ Аксенова.

СПРАВКА «КП»

Светлана Лужецкая родилась в Полтаве. Имеет два высших образования: экономика и юриспруденция.

С 2014 года была председателем комиссии Госсовета по вопросам предпринимательства. А с ноября 2014 года занимает должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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