Светлана Лужецкая стала уполномоченной по защите прав предпринимателей в Крыму
Сергей Аксенов назначил на должность уполномоченной по защите прав предпринимателей Крыма Светлану Лужецкую.
До этого она также занимала эту должность.
- Назначить Лужецкую Светлану Анатольевну на государственную должность Республики Крым уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым сроком на пять лет, - гласит указ Аксенова.
СПРАВКА «КП»
Светлана Лужецкая родилась в Полтаве. Имеет два высших образования: экономика и юриспруденция.
С 2014 года была председателем комиссии Госсовета по вопросам предпринимательства. А с ноября 2014 года занимает должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Крыму.
ИСТОЧНИК KP.RU