Светлана Лужецкая стала уполномоченной по защите прав предпринимателей в Крыму

СЕГОДНЯ 13:11 2019-11-06T13:18:27+03:00

Ранее она уже занимала эту должность

Изменить размер текста: A A

Сергей Аксенов назначил на должность уполномоченной по защите прав предпринимателей Крыма Светлану Лужецкую.

До этого она также занимала эту должность.

- Назначить Лужецкую Светлану Анатольевну на государственную должность Республики Крым уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым сроком на пять лет, - гласит указ Аксенова.

СПРАВКА «КП»

Светлана Лужецкая родилась в Полтаве. Имеет два высших образования: экономика и юриспруденция.

С 2014 года была председателем комиссии Госсовета по вопросам предпринимательства. А с ноября 2014 года занимает должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU