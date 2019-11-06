Крымский федеральный университет подпишет соглашение с иранскими вузами

СЕГОДНЯ 13:31 2019-11-06T13:31:10+03:00

Делегация КФУ уже прибыла в исламскую республику

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В Иран прибыла делегация Крымского федерального университета имени Вернадского. В рамках визита планируется подписать соглашение о сотрудничестве с несколькими иностранными вузами.

Там же крымские преподаватели пройдут курсы повышения квалификации по направлению «Современная иранистика» и смогут поговорить об открытии совместных летних школ.

После прибытия крымские преподаватели отправились в город Кум, там находится учебный центр религии и верований Академии исламских наук и культуры.

Гендиректор по общественным связям и информационной политике иранского вуза доктор Фахразар отметил, что благодаря увеличению иностранных студентов стало возможным создание образовательных программ на разных языках, а не только на персидском.

- Это положительно отразится на статусе университета в мировом образовательном пространстве. Также центр рассмотрит возможность подготовки и проведения курсов на русском языке с привлечением преподавателей КФУ, - отметил доктор Фахразар.

ИСТОЧНИК KP.RU