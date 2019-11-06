Крымский федеральный университет подпишет соглашение с иранскими вузами
В Иран прибыла делегация Крымского федерального университета имени Вернадского. В рамках визита планируется подписать соглашение о сотрудничестве с несколькими иностранными вузами.
Там же крымские преподаватели пройдут курсы повышения квалификации по направлению «Современная иранистика» и смогут поговорить об открытии совместных летних школ.
После прибытия крымские преподаватели отправились в город Кум, там находится учебный центр религии и верований Академии исламских наук и культуры.
Гендиректор по общественным связям и информационной политике иранского вуза доктор Фахразар отметил, что благодаря увеличению иностранных студентов стало возможным создание образовательных программ на разных языках, а не только на персидском.
- Это положительно отразится на статусе университета в мировом образовательном пространстве. Также центр рассмотрит возможность подготовки и проведения курсов на русском языке с привлечением преподавателей КФУ, - отметил доктор Фахразар.
ИСТОЧНИК KP.RU