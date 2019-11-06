«Отпраздновали свой Хэллоуин»: На кладбище в Феодосии осквернили могилы
На городском кладбище в Феодосии неизвестные разломали несколько могильных крестов. Сообщение о вандализме появилось в социальных сетях.
Вандалы осквернили могилы. Фото: Подслушано в Феодосии/ВК
Автор поста отмечает, что сделал его не ради осуждения преступников, а скорее для родственников погребенных, которые могут узнать оскверненные могилы своих близких.
- Может кто-то из родственников увидит и приедет, отремонтирует, - говорится в подписи к фото.
При этом в комментариях горожане не скрывают своего возмущения и требуют от полиции найти виновных. Есть и те, кто подозревает в случившемся поклонников Хэллоуина.
ЧП случилось в Феодосии. Фото: Подслушано в Феодосии/ВК
- Ну вот и отпраздновали некоторые свой сатанинский Хэллоуин, - предполагает в комментариях Сергей Шутков.
Между тем полиция уже начала проверку по факту случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU