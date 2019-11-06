«Отпраздновали свой Хэллоуин»: На кладбище в Феодосии осквернили могилы

СЕГОДНЯ 17:07 2019-11-06T17:07:56+03:00

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На городском кладбище в Феодосии неизвестные разломали несколько могильных крестов. Сообщение о вандализме появилось в социальных сетях.

Вандалы осквернили могилы. Фото: Подслушано в Феодосии/ВК

Автор поста отмечает, что сделал его не ради осуждения преступников, а скорее для родственников погребенных, которые могут узнать оскверненные могилы своих близких.

- Может кто-то из родственников увидит и приедет, отремонтирует, - говорится в подписи к фото.

При этом в комментариях горожане не скрывают своего возмущения и требуют от полиции найти виновных. Есть и те, кто подозревает в случившемся поклонников Хэллоуина.

ЧП случилось в Феодосии. Фото: Подслушано в Феодосии/ВК

- Ну вот и отпраздновали некоторые свой сатанинский Хэллоуин, - предполагает в комментариях Сергей Шутков.

Между тем полиция уже начала проверку по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU