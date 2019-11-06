В Крыму появится новый праздник, который уже давно отмечают во всей стране
С легкой руки депутатов крымского парламента на полуострове может появиться новый праздник - День работника МФЦ.
Проект изменений в закон «О праздниках и памятных датах в Республике Крым» уже внесен в Госсовет и если депутаты поддержат его, то работники многофункциональных центров будут отмечать свой профессиональный праздник 1 декабря.
Как говорится в пояснительной записке к проекту, именно 1 декабря своим распоряжением крымское правительство создало на территории республики МФЦ.
К слову, на территории остальной части России День работника МФЦ уже отмечается. Его празднуют 27 июля. В этот день в 2010 году по стране начал действовать Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
ИСТОЧНИК KP.RU