В Крыму появится новый праздник, который уже давно отмечают во всей стране

СЕГОДНЯ 17:44 2019-11-06T17:44:42+03:00

Проект изменений в закон «О праздниках и памятных датах в Республике Крым» уже внесен в Госсовет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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С легкой руки депутатов крымского парламента на полуострове может появиться новый праздник - День работника МФЦ.

Проект изменений в закон «О праздниках и памятных датах в Республике Крым» уже внесен в Госсовет и если депутаты поддержат его, то работники многофункциональных центров будут отмечать свой профессиональный праздник 1 декабря.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, именно 1 декабря своим распоряжением крымское правительство создало на территории республики МФЦ.

К слову, на территории остальной части России День работника МФЦ уже отмечается. Его празднуют 27 июля. В этот день в 2010 году по стране начал действовать Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

ИСТОЧНИК KP.RU