2019-11-06T17:44:42+03:00
Общество

В Крыму появится новый праздник, который уже давно отмечают во всей стране

День работника МФЦ будут отмечать 1 декабря
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Проект изменений в закон «О праздниках и памятных датах в Республике Крым» уже внесен в ГоссоветПроект изменений в закон «О праздниках и памятных датах в Республике Крым» уже внесен в ГоссоветФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

С легкой руки депутатов крымского парламента на полуострове может появиться новый праздник - День работника МФЦ.

Проект изменений в закон «О праздниках и памятных датах в Республике Крым» уже внесен в Госсовет и если депутаты поддержат его, то работники многофункциональных центров будут отмечать свой профессиональный праздник 1 декабря.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, именно 1 декабря своим распоряжением крымское правительство создало на территории республики МФЦ.

К слову, на территории остальной части России День работника МФЦ уже отмечается. Его празднуют 27 июля. В этот день в 2010 году по стране начал действовать Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крымский адвокат-мошенник будет ожидать суда под домашним арестом
Все больше детей в Крыму заболевают сахарным диабетом
Услышали взрыв: В Севастополе сгорела иномарка
За последние три года Крым поднялся в рейтинге "жирных" регионов России
В Севастополе полтора месяца затапливает село
Врачи Крыма начали работать дольше и по выходным
На территории детского сада Керчи заканчивают строить новый детсад
«Отпраздновали свой Хэллоуин»: На кладбище в Феодосии осквернили могилы
Строительство дороги вновь оставит симферопольцев без воды
Следователи ищут подозреваемого в убийстве 54-летней жительницы Евпатории
«Жду экспертизы авто»: Питерский дальнобойщик продолжает жить на обочине крымской трассы
Неудачный ремонт: В Керчи машина провалилась в яму, которую оставили после замены труб
Крымский федеральный университет подпишет соглашение с иранскими вузами
Пробили стену и спасли жизнь: В Евпатории кошка 5 дней просидела в вентиляционной шахте
Светлана Лужецкая стала уполномоченной по защите прав предпринимателей в Крыму
Одну из центральных улиц Симферополя частично сделали односторонней
Кадровые изменения: В Крыму выбрали новых вице-премьеров
Бывший заместитель Аксенова будет руководить инвестиционной компанией
Два крымских вице-премьера покинули свои должности
На крымских трассах установили новые камеры наблюдения