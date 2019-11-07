Стало известно, когда закончится ремонт на улице Александра Невского в Симферополе
В понедельник, 25 ноября, в Симферополе завершится ремонт улицы Александра Невского. В этот же день запустят движение по всем участкам.
Сейчас на объекте осталось проложить около 100 метров коммуникаций, а после этого уложат два нижних слоя асфальтобетонной смеси.
А до 1 декабря должны выполнить укладку финишного слоя. Параллельно ведется работы по монтажу троллейбусной контактной сети.
- В Симферополе ведется беспрецедентный по масштабам ремонт дорог. С главой республики уже предварительно оговорены объемы финансирования на следующий год, - отметила глава администрации крымской столицы Елена Проценко.
Также она подчеркнула, что график ремонта должен четко соблюдаться и быть на постоянном контроле.
ИСТОЧНИК KP.RU