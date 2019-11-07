Стало известно, когда закончится ремонт на улице Александра Невского в Симферополе

СЕГОДНЯ 11:19 2019-11-07T11:22:55+03:00

Нужно проложить еще 100 метров коммуникаций. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

В этот же день запустят движение по всем участкам

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В понедельник, 25 ноября, в Симферополе завершится ремонт улицы Александра Невского. В этот же день запустят движение по всем участкам.

Сейчас на объекте осталось проложить около 100 метров коммуникаций, а после этого уложат два нижних слоя асфальтобетонной смеси.

А до 1 декабря должны выполнить укладку финишного слоя. Параллельно ведется работы по монтажу троллейбусной контактной сети.

- В Симферополе ведется беспрецедентный по масштабам ремонт дорог. С главой республики уже предварительно оговорены объемы финансирования на следующий год, - отметила глава администрации крымской столицы Елена Проценко.

Также она подчеркнула, что график ремонта должен четко соблюдаться и быть на постоянном контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU