2019-11-07T14:02:31+03:00
Общество

Ялтинцы очистят город от незаконных объявлений за денежные призы и билеты в кино

Старт квеста «РаZрушители пиратской расклейки» назначен на 10 ноября
Надежда ДАЦЮК
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Поучаствовать в акции могут жители города самостоятельно или в составе командыПоучаствовать в акции могут жители города самостоятельно или в составе командыФото: Илья СТРЕБКОВ
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Ялтинцев с 10 по 16 ноября приглашают принять участие в квесте «РаZрушители пиратской расклейки». Организаторы отмечают, что главная цель - очистить фасады домов, заборы, роллеты и столбы от нелегальной рекламы и объявлений.

- Вопрос незаконной расклейки объявлений достиг в Ялте точки кипения, поэтому возникла идея проведения квеста «РаZрушители пиратской расклейки», основная цель которого - создание атмосферы нетерпимости к этому негативному явлению, а также очистка силами жителей города объектов инфраструктуры от всех видов несанкционированной рекламы, - рассказала организатор квеста, руководитель МКУ «Городской подростково-молодежный центр» Елена Надель.

Поучаствовать в акции могут жители города самостоятельно или в составе команды от трех человек. Зарегистрироваться можно отправить на электронную почту yalta-gpmc@mail.ru ФИО участников, возраст и контактный телефон. Если регистрируется команда, потребуется ФИО капитана и количество участников. Затем можно взять оборудование - перчатки, мешки и скребки в МКУ «Городской подростково-молодежный центр» (адрес: г. Ялта, ул. Ленинградская, 14, корп. 1).

Собранные листовки и объявления принимают в прозрачных пакетах. Затем жюри взвесит "добычу" и определит победителей, которые получат денежные призы либо билеты в кинотеатр/кафе. Важно: если в пакетах обнаружатся предметы, которые не относятся к незаконной расклейке, участники будут дисквалифицированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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