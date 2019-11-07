В Ливадийском дворце собрались представители 20 стран мира

СЕГОДНЯ 15:14 2019-11-07T15:14:26+03:00

На форуме обсуждают Крым в международном контексте

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Представители 20 стран мира собрались в Ливадийском дворце. Здесь проходит V международная конференция «Крым в современном международном контексте». Помимо России в конференции участвуют представители Израиля, Италии, Греции, Китая, США, Украины, Японии.

Как отметил на открытии форума вице-премьер Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов, международный контекст конференция приобрела пять лет назад, сразу после событий «Крымской весны».

- Наш форум набрал обороты, – цитирует Мурадова ТАСС. – Он стал сильным, стабильным мероприятием, в рамках которого возникли важные инициативы, такие как международная ассоциация «Друзей Крыма».

Сегодня участники проведут обсуждение перспектив партнерства в формате международного форума «Друзей Крыма» для развития деловых и культурно-гуманитарных связей полуострова с зарубежными странами.

Обсудят роль общественной дипломатии в укреплении связей Крыма со странами-участницами ЕАЭС и других объединений с Россией (ОДКБ, СНГ, ШОС), затронут и тему вклада ветеранов военных конфликтов в борьбу за укрепление мира и взаимопонимания между народами.

В заключение первого дня конференции участники примут итоговую резолюцию. Завтра работа конференции продолжится в Симферополе обсуждением на тему «Против фашизма, расизма, антисемитизма, антирусизма».

ИСТОЧНИК KP.RU