Аксенов протестировал «Тавриду» за рулем «Мерседеса»
Глава Крыма Сергей Аксенов проверил качество трассы «Таврида» лично - за рулем «Мерседеса», установив на торпеде стакан с водой.
Он двигался по трассе с максимально разрешенной скоростью - и остался очень доволен.
- Ни одна капля воды не пролилась при скорости 60 километров в час! - заявил Аксенов.
По словам Аксенова, новая автодорога «Керчь — Севастополь» - один из объектов в Крыму, где нет никаких претензий к подрядчику, поэтому компания «ВАД», которая отвечает за эту трассу, будет единственным исполнителем работ по строительству муниципальных и районных дорог.
Бюджет дорожного строительства в Крыму на 2020 – 2022 годы будет озвучен до 1 декабря.
- Объема средств хватит, чтобы устранить ситуацию с разрушенными дорогами во всех регионах Республики Крым за три года, - отметил глава республики.
ИСТОЧНИК KP.RU