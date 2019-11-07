Аксенов протестировал «Тавриду» за рулем «Мерседеса»

СЕГОДНЯ 16:18 2019-11-07T16:19:01+03:00

И остался так доволен, что подрядчик теперь будет строить все дороги Крыма

Изменить размер текста: A A

Глава Крыма Сергей Аксенов проверил качество трассы «Таврида» лично - за рулем «Мерседеса», установив на торпеде стакан с водой.

Он двигался по трассе с максимально разрешенной скоростью - и остался очень доволен.

- Ни одна капля воды не пролилась при скорости 60 километров в час! - заявил Аксенов.

По словам Аксенова, новая автодорога «Керчь — Севастополь» - один из объектов в Крыму, где нет никаких претензий к подрядчику, поэтому компания «ВАД», которая отвечает за эту трассу, будет единственным исполнителем работ по строительству муниципальных и районных дорог.

Бюджет дорожного строительства в Крыму на 2020 – 2022 годы будет озвучен до 1 декабря.

- Объема средств хватит, чтобы устранить ситуацию с разрушенными дорогами во всех регионах Республики Крым за три года, - отметил глава республики.

ИСТОЧНИК KP.RU