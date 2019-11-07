Землю под трассу «Таврида» выкупят до конца года

СЕГОДНЯ 17:02 2019-11-07T17:02:30+03:00

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Более 2 тысяч соглашений по выкупу земельных участков для строительства трассы «Таврида» предстоит оформить до конца года. За год до введения магистрали в эксплуатацию сделки оформлены только по 600 участкам.

В ходе осмотра построенного участка трассы «Таврида» в Белогорском районе глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что поступает много обращений от граждан, не получивших расчет за изъятую землю.

- Более 2 тысяч соглашений надо подписать, – указал глава Крыма. – К сожалению, затянули выкуп у граждан паев, которые расположены по трассе «Таврида», «Шельф» не отработал. До конца года этот вопрос должен быть решен по справедливой стоимости.

В свою очередь руководитель «Службы автомобильных дорог Республики Крым» Александр Нефедов пояснил, что активизировать работу по выкупу участков удалось только к концу года.

- Полностью пересмотрели работу по изъятию земельных участков, подключили наш ГКУ «Инвестстрой», – отметил Нефедов. - Если на начало года с жителями было подписано всего около 100 соглашений об изъятии земельных участков, то на сегодняшний момент это уже более 600 соглашений. И мы ещё продолжаем разгоняться.

Всего, по словам руководителя «Службы автомобильных дорог Республики Крым», к началу ноября из 53 миллиардов рублей, предусмотренных на строительство трассы «Таврида» по ФЦП, работы проведены более чем на 40 миллиардов рублей. По итогам года ожидается выполнение 98,5% от запланированного.

ИСТОЧНИК KP.RU