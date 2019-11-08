Погода в Крыму 8 ноября: Золотая осень продолжается
Воздух прогреется до +25
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Пятница, 8 ноября, порадует крымчан отличной погодой.
- В Крыму продолжается золотая осень. До конца текущей недели погода по-прежнему будет радовать жителей и гостей полуострова теплыми солнечными днями. Температура воздуха ночью +9…+14°; днем повысится до +20…+25, в горах +12…+17. Умеренный юго-восточный ветер в восточных и южных районах усилится до 15 м/с, - говорится на сайте крымского гидрометцентра.
При этом штормовое предупреждение на полуострове сохраняется.
ИСТОЧНИК KP.RU