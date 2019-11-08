2019-11-08T09:13:07+03:00
Политика

Facebook удалил аккаунт новой градоначальницы Симферополя

Страничку Елены Проценко восстанавливают
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Андрей Черниченко / FacebookФото: Андрей Черниченко / Facebook
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Администрация социальной сети Facebook удалила личную страницу главы администрации Симферополя Елены Проценко. О причинах в пресс-службе не сообщают.

- Сегодня администрацией Фейсбук была удалена страниц главы администрации города Симферополя Елены Проценко. Работа по восстановлению аккаунта ведется, - сообщил заместитель начальника управления информполитики горадминистрации Андрей Черниченко.

Напомним, Елена Проценко стала градоначальником недавно, в ноябре этого года, сменив на посту Наталью Маленко.

Городской совет согласовал для Елены Проценко кандидатуры пятерых заместителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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