Facebook удалил аккаунт новой градоначальницы Симферополя

СЕГОДНЯ 09:13 2019-11-08T09:13:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация социальной сети Facebook удалила личную страницу главы администрации Симферополя Елены Проценко. О причинах в пресс-службе не сообщают.

- Сегодня администрацией Фейсбук была удалена страниц главы администрации города Симферополя Елены Проценко. Работа по восстановлению аккаунта ведется, - сообщил заместитель начальника управления информполитики горадминистрации Андрей Черниченко.

Напомним, Елена Проценко стала градоначальником недавно, в ноябре этого года, сменив на посту Наталью Маленко.

Городской совет согласовал для Елены Проценко кандидатуры пятерых заместителей.

ИСТОЧНИК KP.RU