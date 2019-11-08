Facebook удалил аккаунт новой градоначальницы Симферополя
Администрация социальной сети Facebook удалила личную страницу главы администрации Симферополя Елены Проценко. О причинах в пресс-службе не сообщают.
- Сегодня администрацией Фейсбук была удалена страниц главы администрации города Симферополя Елены Проценко. Работа по восстановлению аккаунта ведется, - сообщил заместитель начальника управления информполитики горадминистрации Андрей Черниченко.
Напомним, Елена Проценко стала градоначальником недавно, в ноябре этого года, сменив на посту Наталью Маленко.
Городской совет согласовал для Елены Проценко кандидатуры пятерых заместителей.
ИСТОЧНИК KP.RU