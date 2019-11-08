Билеты на поезда через Крымский мост появились в продаже

СЕГОДНЯ 09:25 2019-11-08T09:26:08+03:00

Купить проездные можно на сайте перевозчика и в ж/д кассах

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Сегодня, 8 ноября 2019 года, начались продажи билетов на поезда в Крым, которые поедут по мосту через Керченский пролив уже 23 декабря.

Проездные на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга на полуостров можно купить в ж/д кассах и на сайте частного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Цена на билет в купе из Москвы в Симферополь составляет 2966 рублей, в спальном вагоне - 9552 рубля.

Плацкарт из Питера в Севастополь будет стоить 3,5 тысячи рублей, купе - в 3,9 тысячи.

На этих маршрутах перевозить пассажиров будут именные составы дальнего следования «Таврия».

Как сообщала КП-Крым, первый поезд «Таврия» (№7/8) из Санкт-Петербурга отправится в сторону Крыма с Московского вокзала 23 декабря в 14.00 по московскому времени. В Севастополь он прибудет 24 декабря в 23.30. Таким образом, путь от северной столицы до города-героя будет занимать 43,5 часа. По маршруту Санкт-Петербург - Севастополь будут следовать пять одноэтажных поездов.

По направлению Москва-Симферополь будут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и св. Первый поезд от Казанского вокзала Москвы отправится в крымскую столицу 24 декабря в 23.45. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа.

Всего по Крымскому мосту будет курсировать восемь пар поездов в сутки по 11 направлениям из материка. В дальнейшем планируется пускать 45 пассажирских поездов в сутки и 20 грузовых.

ИСТОЧНИК KP.RU