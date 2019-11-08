2019-11-08T11:44:43+03:00
Общество

В Ялте несколько дней ищут пропавшего подростка

Мальчик вышел из дома 6 ноября и до сих пор не объявился
Надежда ДАЦЮК
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Фото: УМВД России по ЯлтеФото: УМВД России по Ялте
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В Ялте ищут без вести пропавшего 17-летнего парня. По данным пресс-службы городского управления МВД, Илья Северьян ушел из дома 6 ноября 2019 года и не вернулся до настоящего времени.

На вид подростку 16-17 лет, рост около 165 сантиметров, волосы светлые, глаза темные. Мальчик худощавого телосложения. При себе у него были документы, удостоверяющие личность.

Правоохранители просят всех, кто видел подростка, сообщить в УМВД России по г.Ялте по телефонам: 8 (3654) 23-50-46, 23-09-20; или в отдел координации деятельности органов внутренних дел по розыску лиц УУР МВД по Республике Крым по телефону: (3652) 667-588, 668-818.

ИСТОЧНИК KP.RU

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