До конца года «Тавриду» полностью укатают в асфальт

СЕГОДНЯ 12:27 2019-11-08T12:28:45+03:00

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Строители трассы «Таврида» до конца этого года планируют полностью закрыть ее асфальтом до подъездов к Севастополю. Участок в 13,2 км станет основным этапом на 2020 год.

Как сообщил заместитель генерального директора АО «ВАД» по производству Николай Евсюков, общий объем работ на «Тавриде» выполнен на 81%, по искусственным сооружениям - на 95%.

- В этом году полностью все работы по искусственным сооружениям закончим, - заверил Евсюков. - Задача на этот год, чтобы все 6 этапов были с внешним слоем покрытия – все в асфальте.

Руководитель «Службы автомобильных дорог РК» Александр Нефедов добавил, что в контракт с компанией «ВАД» будет добавлена развязка на село Мазанка под Симферополем, чтобы для заезда в этот населенный пункт не пришлось делать крюк в несколько километров.

- С развязкой на Мазанку все вопросы решены, – подчеркнул Нефедов. – Мы включаем в контракт, и компания «ВАД» сделает эту развязку.

ИСТОЧНИК KP.RU