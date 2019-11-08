В Керчи затягиваются сроки сдачи дома для депортированных граждан
В Керчи завершились работы по строительству дома для депортированных граждан. В нем расположились 72 квартиры.
Но вот из-за замечаний сроки сдачи объекта в эксплуатацию неоднократно переносились.
Замглавы администрации города Дилявер Мельгазиев подчеркнул, что уже поступают жалобы от будущих обитателей дома.
- Понимая значимость этого социального объекта, готовы отработать в кратчайшие сроки, при условии передачи нам всех документов, необходимых для государственной регистрации, - отметила заведующая Керченским городским управлением Госкомрегистра Татьяна Романова.
Для решения этого вопроса на будущей неделе проведут сессию горсовета, там примут решение о передачи документов в профильное министерство, а после – в Госсовет Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU