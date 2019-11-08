2019-11-08T15:13:21+03:00
Общество

В Крымском федеральном университете будут готовить офицеров запаса медицинской службы

Такое решение было принято по многочисленным просьбам родителей, студентов и преподавателей Медакадемии
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба КФУФото: пресс-служба КФУ
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В военном учебном центре Крымского федерального университета будут готовить офицеров запаса медицинского профиля. Такое решение было принято по многочисленным просьбам родителей, студентов, а также преподавателей Медицинской академии, сообщили в пресс-службе КФУ им. В. И. Вернадского.

Фото: пресс-служба КФУ

Фото: пресс-служба КФУ

- На этом цикле будут готовиться офицеры запаса медицинской службы в сухопутных войсках и на флоте. Сейчас разрабатываются программы обучения, новое штатное расписание военно-учебного центра, квалификационные требования к обучающимся на этом цикле, - рассказал заместитель начальника военного учебного центра Крымского федерального университета Александр Марченко.

Фото: пресс-служба КФУ

Фото: пресс-служба КФУ

Пока в здании на территории Медакадемии, где будут проходить занятия, ведутся ремонтные работы. Начать подготовку планируют уже в конце следующего года. Слушатели этого цикла будут изучать тактику действий медицинских подразделений, военно-полевую и военно-морскую хирургию и терапию.

Фото: пресс-служба КФУ

Фото: пресс-служба КФУ

В Крымском федеральном университет уже готовят солдат и сержантов запаса сухопутных войск, а также офицеров запаса наземной артиллерии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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