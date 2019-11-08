Хирурги Крымского федерального университета провели уникальную операцию

СЕГОДНЯ 15:05 2019-11-08T15:05:52+03:00

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Хирурги Медицинской академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского провели сложнейшую операцию на щитовидной железе жительнице Калмыкии.

Успешная хирургическая процедура прошла в Клиническом медицинском многопрофильном центре (КММЦ) Святителя Луки – структурном подразделении крымского университета.

Фото: пресс-служба КФУ им. Вернадского

- Гигантская опухоль пациентки выходила за все анатомические пределы – очень больших размеров, и буквально душила человека. Такую патологию нужно было срочно оперировать, ввиду обострение болезни, - рассказал выполнивший операцию заведующий кафедрой общей хирургии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ профессор Вячеслав Михайличенко.

По словам руководителя центра хирургии КММЦ Святителя Луки Сергей Еременко, процедура была технически очень сложной и требовала высокой квалификации хирурга.

- Сейчас наш центр, можно сказать, специализируется на сложных операциях благодаря техническим возможностям и профессионализму врачей. Речь идет не только об операциях на щитовидной железе - это и малоинвазивные операции, с выполнением доступа через брюшную полость или забрюшинное пространство. Это тот самый хай-тек, который востребован во всем мире, - заключил Сергей Еременко.

ИСТОЧНИК KP.RU