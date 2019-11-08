После запуска ж/д движения по Крымскому мосту Севастополь ожидает полмиллиона пассажиров в год

СЕГОДНЯ 15:07 2019-11-08T15:07:36+03:00

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После открытия продажи билетов на поезда по Крымскому мосту власти Севастополя рассказали об ожидаемом пассажиропотоке.

Врио губернатора города-героя Михаил Развожаев назвал цифру 400 тысяч, то есть практически полмиллиона людей. Он отметил, что помимо этого железнодорожное сообщение отразится на туристической отрасли и в целом на доступности Севастополя.

- В будущем, в зависимости от спроса на билеты и потребностей жителей, будет пересматриваться и расписание для еще большего удобства граждан, - отметил Развожаев.

Напомним, первый поезд из Севастополя отправится 23 декабря в Санкт-Петербург, далее до 15 января 2020 года будет курсировать ежедневно.

Всего в пути следования он делает 19 остановок. Поезд 7/8 состоит из 16 одноэтажных плацкартных и купейных вагонов.

ИСТОЧНИК KP.RU